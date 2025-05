Ste ga videli? Pogrešan 14-letni Jan Flašker Lorenz iz Nomenja 24ur.com Policisti Policijske postaje Bled so bili obveščeni o pogrešanem 14-letnemu otroku Janu Flaškerju Lorenzu z Nomenja v občini Bohinj. Nazadnje je bil viden včeraj okoli 19. ure v sivi trenerki z modrimi črtami spodaj in kratko temno modro majico in z nahrbtnikom.

Sorodno





















Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Vlado Kreslin

Jože Pučnik

Peter Jančič