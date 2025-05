Spomin na pokol na beograjski šoli pred dvema letoma 24ur.com V Beogradu danes z več dogodki obeležujejo drugo obletnico pokola na osnovni šoli Vladislav Ribnikar, v kateri je 3. maja 2023 13-letni učenec z očetovo pištolo ubil devet sošolcev in varnostnika. Pred šolo so se žrtvam poklonili številni svojci in meščani srbske prestolnice. Mestne oblasti, ki jih vodi vladajoča SNS, so medtem pozvale k zabavi.

