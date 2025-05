V Beogradu obeležujejo drugo obletnico pokola na osnovni šoli Vladislav Ribnikar, v kateri je 13-letni učenec z očetovo pištolo ubil devet sošolcev in varnostnika. Dan pozneje je 21-letnik z avtomatskim orožjem streljal iz avtomobila in ubil devet ljudi. Beograjska mestna oblast pod vodstvom župana iz vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) je prav na obletnici organizirala dneve družin in pozval ...