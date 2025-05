Martinez v kraljevski etapi ugnal Almeido in prevzel vodstvo RTV Slovenija Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) je v kraljevski etapi Dirke po Romandiji od Siona do Thyonav ugnal Portugalca Joaa Almeido (UAE Team Emirates-XRG) in prevzel skupno vodstvo pred nedeljskim kronometrom.

Sorodno