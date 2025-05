Veljati so začele dodatne ameriške carine za proizvajalce avtomobilskih delov RTV Slovenija Potem ko so ZDA na začetku aprila začele zaračunavati dodatne carine na uvoz avtomobilov, so začele veljati še dodatne 25-odstotne carine na uvoz avtomobilskih delov. Trump je prepričan, da bodo s tem proizvajalci svojo proizvodnjo preselili v ZDA.

