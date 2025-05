Kitajska s prodajo zlata obrnila trend rasti cen – je to znak, da ameriške carine že kažejo učinek? Nova24TV Kitajska, ki je še pred kratkim množično kupovala zlato in s tem potiskala cene na rekordno raven, je zdaj presenetila z obsežno prodajo. Ta hitra sprememba strategije je močno vplivala na svetovni trg zlata, saj so cene zaradi tega občutno padle. Zdi se, da letos uvedene ameriške carine na kitajski uvoz že povečujejo gospodarski pritisk na Kitajsko. Ameriška levica je nasprotovala Trumpovim c ...

Sorodno