Maribor preložil slavje in razgalil ljubljanske pomanjkljivosti 24ur.com Nogometaši Olimpije so zapravili prvo zaključno žogo za potrditev naslova prvaka. Na večnem derbiju v Stožicah je drugouvrščeni Maribor slavil z 2:1 in se zmajem ob tekmi manj približal na sedem točk zaostanka. Da je bil nasprotnik zrelejši, je zaključil trener zmajev Victor Sanchez, ki je moral po zadnjem sodnikovem žvižgu miriti Matevža Vidovška in Raula Florucza, ki sta se sporekla kar na igri...

