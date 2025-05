Požar pri počitniških hišicah zaradi malomarnosti lastnika Lokalec.si V petek ob 15.15 je center za obveščanje prejel obvestilo o požaru v bližini počitniških hišic na Vaneči. Na kraj so bili takoj napoteni gasilci in policisti. Z zbiranjem obvestil na kraju dogodka so policisti ugotovili, da je požar povzročil lastnik parcele, ki je na svojem zemljišču kuril travo. Zaradi vetrovnega vremena se je ogenj hitro razširil izven nadzora in zajel površino velikosti pribli ...

Sorodno

































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Cesar

Josip Iličić

Luka Dončić

Janez Janša