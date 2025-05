Na obzorju izrazita hladna fronta, ki bo prinesla nevihte in dež, v gorah sneg Svet 24 Izkoristite praznični dan in konec tedna za uživanje na soncu, saj nas že prihodnji teden čaka občutno hladnejše in nestanovitno vreme. Do konca tedna se bodo pojavljale popoldanske plohe ali nevihte. Popoldanske temperature bodo v prihodnjem tednu približno 10 stopinj nižje kot v tem tednu.

Sorodno

















































































































































































































































































































































































































Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Rašo Nesterovič

Beno Udrih

Robert Golob

Janez Janša