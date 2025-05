PRENOS V ŽIVO: Dobrodelni tek v Ljubljani, nekatere ceste zaprte 24ur.com Dobrodelni tek Wings for Life danes po vsem svetu poteka že dvanajstič, znova tudi v Ljubljani. Z dobrodelnim tekom zbirajo sredstva za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje zdravila zanje. Teka, ki je namenjen vsem, ne le resnim tekačem, se udeležujejo tako tekači kot tekmovalci na vozičkih. Tek lahko v živo spremljate na naši spletni strani in na POP TV.

Sorodno













































Omenjeni Japonska

Ljubljana

Poljska

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Cesar

Luka Dončić

Josip Iličić

Janez Janša