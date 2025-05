Hudo trčenje avtobusa in avtomobila na Hrvaškem: dva mrtva, 31 poškodovanih N1 Zjutraj se je na hrvaški avtocesti med Zagrebom in Slavonskim Brodom zgodila huda nesreča avtobusa in avtomobila. Dve osebi sta v nesreči umrli, še 31 jih je poškodovanih.

