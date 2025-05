Odpovedal se je reprezentanci in svetovnemu prvenstvu, selektor že razkril zamenjavo Ekipa Na bližnjem svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na Švedskem bo v slovenski reprezentanci namesto Gašperja Krošlja eden od treh vratarjev Žan Us, so danes sporočili iz Hokejske zveze Slovenije. Slovence v prihajajočem tednu čaka še zadnja prijateljska tekma s Kazahstanom, prvo tekmo v Stockholmu pa bodo igrali v soboto proti Kanadi.



