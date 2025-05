Policija išče voznika motorja, ki je v Mariboru trčil v peško in pobegnil N1 Mariborski policisti iščejo morebitne priče današnje prometne nesreče, v kateri je voznik črnega enoslednega motornega vozila na mostu za pešce in kolesarje prek Titove ceste trčil v peško in pobegnil.

