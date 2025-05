Ste videli voznika takšnega motornega vozila? Trčil je v peško in pobegnil proti UKC Maribor Maribor24.si Danes dopoldan se je na mostu, namenjenemu pešcem in kolesarjem preko Titove ceste v Mariboru, zgodila prometna nesreča s poškodbami in s pobegom.

