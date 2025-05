Izbor naslednika pokojnega papeža Frančiška, ki je umrl 21. aprila, se bo začel v sredo. V konklavu bodo novega poglavarja Cerkve izbrali kardinali, ki so mlajši od 80 let. Tako kot druge slovesnosti in tradicije, ki spremljajo prihod novega papeža, bo tudi njegovo novo ime prežeto z večstoletno zgodovino katolicizma in predmet poglobljenih razlag ter interpretacij številnih pomenov, ki jih nosi. ...