Kardinali na zadnji kongregaciji pred začetkom konklava; znano tudi, kdaj se bo pokadilo iz dimnika Sikstinske kapele Demokracija Piše: C. R. Pred začetkom konklava, na katerem bodo kardinali volivci od srede volili naslednika pokojnega papeža Frančiška, so se danes v Vatikanu zbrali na zadnji kongregaciji, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Vseh 133 kardinalov volivcev je že v Rimu, o 267. papežu pa bodo odločali v Sikstinski kapeli, ki je prav tako že nared. Na zadnji, dvanajsti kongregaciji so se kardinali osr

Sorodno

















































Omenjeni Italija

Papež Frančišek I. Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Igor Papič

Asta Vrečko

Andrej Ribič