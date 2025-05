[Video] Pretep in streljanje s pištolo sredi belega dne Nova24TV Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek sobotnega fizičnega obračuna in streljanja v Šiški v Ljubljani. Incident se je začel v gostinskem lokalu, končal pa na ulici. Na posnetku skupina moških pretepa moškega, ki leži na tleh. Nato na kraj pride še en moški, ki v rokah drži pištolo. Skupina se razbeži, pretepeni moški pa pograbi pištolo, steče za napadalci in začne streljati. Na policiji prav ...

Sorodno



















































Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Drago Jančar

Primož Roglič

Anže Kopitar