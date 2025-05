Od legendarnega Mustanga Shelby GT500 do Cybertrucka SiOL.net Že ta konec tedna se v Ljubljani začenja največja avto-moto prireditev v Sloveniji – Auto Motor Show Ljubljana, ki ga organizatorja, družba Proevent in Rok Kostanjšek, obujata po 15-letnem premoru. AMS Ljubljana bo potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v soboto in nedeljo, 10. in 11. maja, od 10. do 19. ure ter bo zavzel skoraj vse notranje in zunanje površine Gospodarskega razstavišča. ...

Sorodno Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Andrej Ribič

Asta Vrečko

Edo Terglav