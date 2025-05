Auto Motor Show 2025 bo potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v soboto in nedeljo, 10. in 11. maja, od 10. do 19. ure ter bo po napovedih organizatorjev – Roka Kostanjška in podjetja Proevent – zavzel skoraj vse notranje in zunanje površine te vsem dobro znane lokacije. Še dobro, da napoved zaenkrat kaže lepo in toplo vreme. Na dogodku naj bi se predstavilo več kot 180 različnih avto ...