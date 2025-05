Kradla na bencinskem servisu in žalila policiste Primorske novice Včeraj popoldne, ob 16.05, so bili piranski policisti napoteni na bencinski servis v Portorož, kjer je ženska kradla izdelke iz trgovine. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za 46-letnico. V postopku se je vedla nesramno, žalila policiste in ni upoštevala njihovih ukazov. Želela je tudi zapustiti prizorišče, pri čemer se je pričela aktivno upirati.

