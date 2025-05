Pretekli teden so policisti Policijske postaje Domžale obravnavali vrsto dogodkov, ki odražajo širok spekter izzivov lokalne varnosti – od klasičnih tatvin in kršitev javnega reda, do zapletenih spletnih goljufij ter požara, ki je povzročil precejšnjo materialno škodo. V nadaljevanju sledi podroben pregled izpostavljenih primerov, med katerimi izstopajo zasegi vozil, prijava orožja in nevarna vožn ...