Telekom Slovenije prejel prestižno nagrado Gold Quill Sportal Telekom Slovenije in agencija Pristop sta za svojo športno pobudo "Navijajmo pametno" prejela prestižno mednarodno nagrado Gold Quill – Award of Merit, ki jo podeljuje International Association of Business Communicators (IABC). Nagrada Gold Quill velja za eno najuglednejših priznanj na področju poslovnega komuniciranja.

