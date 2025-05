Telekom Slovenije in agencija Pristop sta za svojo športno pobudo »Navijajmo pametno«, prejela prestižno mednarodno nagrado Gold Quill – Award of Merit, ki jo podeljuje International Association of Business Communicators (IABC). Nagrada Gold Quill velja za eno najuglednejših priznanj na področju poslovnega komuniciranja. Nagrada v kategoriji družbene odgovornosti je pomembno priznanje za pobudo ...