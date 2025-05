DARS krepko zamočil z razpisom za širitev štajerske avtoceste in celo namerno kršil zakon, Golobov Andrej Ribič išče izgovore Demokracija Piše: C. R. Na že dolgo obljubljano razširitev štajerske avtoceste na šest pasov na območju okolice Ljubljane se bomo očitno načakali precej dlje, kot je bilo predvideno. In to predvsem zaradi Darsove šlamastike. Državna revizijska komisija je namreč razveljavila odločitev Darsa, da dela za ureditev tretjega prometnega pasu na avtocesti med Domžalami in Ljubljano odda družbama CGP in Pomgrad. D

