Se bodo dodatna dela na 'štajerki' začela v času poletne sezone? 24ur.com Državna revizijska komisija je več mesecev preverjala, ali je Dars pri izbiri ponudnika za širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano kršil zakon, kar je družbi očital neizbran gradbinec. In našla računsko napako. Dars je za 17 kilometrov vozišč in priključkov izbral konzorcij CGP s Pomgradom, pri 100-milijonskem poslu pa je nastala napaka v višini 270 evrov, je to komentiral prvi mož upra...

