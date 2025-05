Mnenje k Predlogu Deklaracije o ohranitvi in krepitvi avtohtone slovenske manjšine v Avstriji Vlada RS Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Mnenje k Predlogu Deklaracije o ohranitvi in krepitvi avtohtone slovenske narodne manjšine v Republiki Avstriji. Vlada pozdravlja pobudo Državnega zbora Republike Slovenije ter podpira namen deklaracije, ki celovito naslavlja problematiko položaja in uresničevanja pravic slovenske narodne manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.

Sorodno

Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Igor Papič

Asta Vrečko

Andrej Ribič