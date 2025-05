Urad pozdravlja sprejetje Deklaracije o ohranitvi in krepitvi slovenske manjšine v Avstriji Vlada RS Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pozdravlja sprejetje Deklaracije o ohranitvi in krepitvi avtohtone slovenske narodne manjšine v Republiki Avstriji, ki jo je danes sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Sorodno









Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Asta Vrečko

Tadej Pogačar

Klemen Boštjančič