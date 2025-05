Enrique: Zagotovo bomo trpeli, a moramo ostati zvesti svojim zamislim 24ur.com PSG ali Arsenal? Eden izmed teh dveh klubov se bo drugič v zgodovini uvrstil v finale Lige prvakov in napadal prvo lovoriko v zgodovini kluba. Na prvi tekmi so si minimalno prednost priigrali Parižani, ki so samozavestni, da jo bodo ubranili na domačih tleh. Povratni obračun si boste lahko v sredo ob 20.30 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

