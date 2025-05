Davide Frattesi tako kričal in proslavljal, da bi se skoraj onesvestil Sportal Status največjega junaka epskega dvoboja v Milanu, v katerem je Inter po podaljšku s 4:3 premagal Barcelono in se s skupnim rezultatom 7:6 uvrstil v finale lige prvakov, je pripadel Davideju Frattesiju. Dosegel je zmagoviti zadetek za 4:3, ki ga je proslavil tako čustveno in burno, da bi se skoraj onesvestil. ''To je lepota nogometa,'' je poudaril 25-letni Italijan.

Sorodno

















Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Asta Vrečko

Andrej Ribič

Igor Papič