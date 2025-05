Putin razkril skrivnost: na petkovi paradi bodo z njim tudi naslednji evropski voditelji … Demokracija Piše: C. R. Parade v Moskvi ob dnevu zmage in počastitvi 80. obletnici konca druge svetovne vojne se bo v petek udeležilo 29 tujih voditeljev, med njimi kitajski predsednik Xi Jinping in brazilski predsednik Lula da Silva, so danes napovedali v Kremlju. Ob tem na paradi poleg ruske vojske pričakujejo tudi vojake iz 13 držav. Kremelj je danes sporočil, da se bo parade v Moskvi 9. maja udeležilo

Sorodno