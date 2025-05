Putin: "Doslej ni bilo potrebe po uporabi jedrskega orožja ... in upam, da te potrebe tudi ne bo" RTV Slovenija Ruski predsednik Vladimir Putin je za državno televizijo dejal, da doslej ni bilo potrebe po uporabi jedrskega orožja v Ukrajini in da upa, da te potrebe tudi ne bo. Zatrdil je, da ima Rusija dovolj moči , da vojno pripelje do "logičnega zaključka".

Sorodno