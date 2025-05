Davidi je uspeh vlil samozavest in prinesel mesto v top 10 24ur.com Davida Pogorevc Hafner se je najbolje odrezala na MasterChef kvizu, nato pa maksimalno izkoristila sestavine in odmerjeni čas. Njena jed je na izzivu izstopala in ji prinesla mesto v najboljši deseterici, zaradi uspeha pa bo tekmovalka bolj zaupala vase.

