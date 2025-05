Dvoboj Roglič – Ayuso in ekipni obračun bikov in emiratov za rožnato majico RTV Slovenija 35-letni Slovenec je glavni favorit, 22-letni Španec pa je njegov prvi izzivalec. Bo UAE Emirates nadaljeval prevlado med kolesarsko elito in ubranil lansko Pogačarjevo zmago ali bo Primož Roglič nadaljeval slovenski niz zmag na tritedenskih dirkah?

