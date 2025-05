Zadnja premiera aktualne sezone Opere in Baleta SNG Maribor Lokalec.si Opera in Balet SNG Maribor bosta v petek, 9. maja 2025, v Dvorani Ondine Otta Klasinc premierno uprizorila veliko francosko opero Ambroisa Thomasa Hamlet v režiji priznanega belgijskega ustvarjalca Franka Van Laeckeja in pod dirigentskim vodstvom Mojce Lavrenčič. Slovenska publika bo doživela glasbeno-gledališki spektakel, ki že od praizvedbe leta 1868 navdušuje z močnim čustvenim nabojem, z raz ...

Sorodno

Omenjeni Francija

Maribor

SNG Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Peterka

Primož Roglič

Anita Horvat

Robert Golob