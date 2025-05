Nad Tržičem, v zavetju Karavank, leži spominski kraj, povezan s trpljenjem in travmo. Med drugo svetovno vojno so nacisti tam vzpostavili edino koncentracijsko taborišče na Slovenskem, Ljubelj, jetnike pa prisilili v gradnjo strateške povezave med Slovenijo in Avstrijo. Skoraj 80 let po koncu vojne zgodba o taborišču ostaja delno pozabljena.