Po Dončiću iz Dallasa v Los Angeles morda tudi Gafford Sportal Potem ko je košarkarsko ligo NBA sredi sezone pretresel dogovor med Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks, po katerem se je slovenski as Luka Dončić iz Teksasa preselil v Kalifornijo, je na vidiku je nov posel med tema ekipama, poročajo številni ameriški novinarji. Iz Dallasa naj bi se v mesto angelov preselil tudi Dončićev prijatelj in center Dallasa, Daniel Gafford.

