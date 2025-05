Pomurski policisti obravnavali kaznivo dejanje zoper zakonske zveze Vestnik V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali tri kazniva dejanja, eno kršitev javnega reda in miru, dve prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami, prometno nesrečo z nastalo materialno škodo, dve poškodbi vozil na parkirnih prostorih, štiri povoženja divjadi in samomor.

Sorodno









































































































































































































































Omenjeni Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Ivo Daneu

Tim Gajser

Janez Janša