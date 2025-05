Pokrajinski muzej Maribor ima depo pohištva, s projektom Gugalnik idej pa se povezuje z umetniki, ki s svojimi avtorskimi prispevki odgovarjajo na vprašanje, kako dediščina deluje na njihovo ustvarjalnost. Tokrat je režiser in fotograf Rudi Uran v fotografskem ambientalnem projektu Odloženo v depoju pohištva razmišljal o tem, ali ljudje vzpostavljamo empatijo do predmetov in na kakšen način. Pokra ...