Pokrajinski muzej Maribor pripravlja ta mesec program Mesec mode v muzeju, v katerem izpostavlja zbirko oblačilne kulture, ki sodi med najpomembnejše zbirke Pokrajinskega muzeja Maribor. Tokratno iskanje povezav med preteklostjo in sodobnostjo bo potekalo pod geslom Moda in glasba. Zanimivi glasbeni gostje in modni ustvarjalci bodo predstavili svoje poglede na vzajemni vpliv in soodvisnost med mo ...