Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je z današnjim dnem preklicala ukrepe zaradi visoko patogene aviarne influence oz. ptičje gripe pri divjih pticah, ki jih je oktobra lani uvedla za rejce perutnine in ptic v ujetništvu na območju občin Ptuj, Markovci, Videm pri Ptuju in Hajdina. V času trajanja ukrepa je bila reja perutnine in ptic v ujetništvu na omenjenih območjih dovoljena ...