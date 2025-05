Ukinitev ukrepov v Sloveniji zaradi slinavke in parkljevke na Slovaškem in Madžarskem Vlada RS Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da z današnjim dnem prenehajo veljati nacionalni ukrepi, uvedeni marca oziroma aprila zaradi izbruhov slinavke in parkljevke (SIP) na Madžarskem in Slovaškem. Rejci živali, dovzetnih za SIP, naj še naprej dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe.

