Razpis za večjo letalsko povezljivost privabil dva ponudnika, neuradno s Tirano in Las Palmasom RTV Slovenija Na osmi razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije sta se prijavila dva letalska prevoznika. Vlogi je pregledala razpisna komisija in oba pozvala k nekaterim dopolnitvam. Končno odločitev je pričakovati v začetku junija, so sporočili z ministrstva.

