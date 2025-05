New York se je še enkrat dvignil iz brezna in povedel z 2:0 RTV Slovenija Košarkarji New Yorka so na drugi tekmi polfinala Vzhodne konference Lige NBA spet nadoknadili 20 točk zaostanka in še drugič šokirali branilca naslova Boston (91:90). Oklahoma je kar za 43 točk premagala Denver in izenačila serijo.

