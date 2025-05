Oklahoma se je znesla nad Denverjem, Knicksi še drugič šokirali Boston 24ur.com Košarkarji Oklahoma City Thunder so na drugi tekmi polfinala zahodne konference proti Denver Nuggets pred domačimi navijači slavili zmago s 149:106 in v boju na štiri zmage poravnali razmerje moči na 1:1. Gostitelji so ob tem vodili že za neverjetnih 48 točk in v prvem polčasu dosegli kar 87 točk, več kot katera koli druga ekipa v zgodovini končnice lige NBA.

Sorodno

























Omenjeni NBA Najbolj brano Osebe dneva Tim Gajser

Janez Janša

Ivo Daneu

Luka Dončić

Klemen Boštjančič