Ilirija s posebnim odzivom na odstranitev legendarnega Iva Daneua iz Hale Tivoli Sportal Potem ko so sodniki na drugi tekmi finala druge lige ABA med Ilirijo in Bosno (68:77) iz Hale Tivoli zaradi domnevnega ugovarjanja sodniški odločitvi odstranili legendo slovenske in jugoslovanske košarke Iva Daneua, ki je leta 1970 z Jugoslavijo prav v tej dvorani postal svetovni prvak, je na družbenih omrežjih završalo. Številni so izrazili ogorčenje nad potezo sodniške trojke, oglasili pa so se ...

