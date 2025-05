Zlobni, hudobni, huliganski Ivo in balkanska greznica – znani športni funkcionar ima ostro sporočilo za ligo ABA Ekipa Dogodek iz Tivolija, kjer je sodniška trojka na finalni tekmi lige ABA 2 med Ilirijo in Bosno zaukazala ‘deportacijo’ Iva Daneua, je v Sloveniji in regiji dvignil obilo prahu.



Več na Ekipa.si

Sorodno