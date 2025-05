Motorist v Mariboru vozil brez vozniške in s ponarejeno tablico, to ga čaka … Lokalec.si Mariborski policisti obravnavajo tudi prekrškarja na motorju. “V Mariboru je bil obravnavan voznik motornega kolesa, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in s ponarejeno reg. tablico, motorno kolo mu je bilo zaseženo, sledi obdolžilni predlog, policisti pa še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin,” so sporočili iz PU Maribor.

