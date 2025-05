Na Veliki planini zapadel sneg #video SiOL.net Danes bo oblačno in deževno. Sprva bodo krajevne padavine pogoste, popoldne bo dež oslabel in večinoma ponehal, pišejo na spletni strani Arsa. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Obiskovalce Velike planine pa je danes presenetil sneg.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Ivo Daneu

Luka Dončić

Robert Golob

Tim Gajser

Janez Janša