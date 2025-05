Krajevne padavine se nadaljujejo, to so napovedi Lokalec.si Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih, južnih in osrednjih krajih. Predvsem ob morju bodo tudi nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V sredo bo oblačno, na vzhodu bo povečini suho, drugod bodo občasne krajevne padavine. Najni ...

