Gajser prestal operacijo rame in se poslovil od boja za naslov prvaka 24ur.com Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser, ki si je prejšnji teden vnovič izpahnil ramo, je moral prekiniti sezono. Kot so danes sporočili iz njegove ekipe Honda, je slovenski as že uspešno prestal operacijo poškodovane desne rame, tako da je sanj o novem naslovu zanj konec. Manjkal naj bi več tednov, a še razmišlja o vrnitvi v tej sezoni.

Sorodno

























Omenjeni Honda

Tim Gajser Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Ivo Daneu

Tim Gajser

Janez Janša